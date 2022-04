Pasqua in Valcanale: eventi e laboratori dedicati ai riti e alle tradizioni della settimana Santa

MALBORGHETTO – VALBRUNA – La Pasqua si avvicina e Malborghetto propone una serie di eventi e laboratori dedicati ai riti e alle tradizioni della settimana Santa in Valcanale.

Nelle giornate del 9 e 10 aprile, guidati dagli chef esperti Giusi e Alfredo, sarà possibile frequentare il laboratorio del tipico dolce pasquale locale, il Reindling. Per i più piccoli, nel pomeriggio che precede la domenica delle Palme, il laboratorio di Prajtl porta alla scoperta dell’arboscello pasquale che in Valcanale ha il ruolo del ramo di ulivo.

Sempre visitabili, dal 14 al 19 aprile, i santi sepolcri di San Leopoldo, Malborghetto, Ugovizza, Valbruna, Camporosso e Fusine, che come da tradizione impreziosiscono le chiese della Valcanale nei giorni del triduo pasquale. L’associazione ASD Sport senza confini organizza un piccolo tour in e-bike alla scoperta degli stessi (sabato 16 Aprile, ore 10).



Al palazzo Veneziano di Malborghetto è poi in programma la presentazione della pubblicazione “La Musica dell’Arte”, sabato 8 Aprile ore 18. A tutti gli intervenuti sarà distribuito l’importante cofanetto pubblicato grazie al progetto Interreg Italia – Austria ViDeM “La Via della Musica”, che svela curiosità iconografiche di capolavori artistici presenti nelle nostre chiese, in Carnia e nella vicina Austria, con un abbinamento musicale appropriato per ognuna di esse. Sabato 16 Aprile, alle ore 21.00, sarà la volta di “Spaccato in due”, spettacolo teatrale con Federico Benna e regia di Danio Belloni. Un monologo intenso che parla del dolore, della morte, ma anche di fede e speranza.

Gli eventi sono organizzati da Pro Loco Il Tiglio Valcanale, con il contributo del Comune di Malborghetto – Valbruna e della Comunità Montana Canal del Ferro Valcanale. Per informazioni e prenotazioni: +39 389 3179087, info@prolocoiltigliovalcanale.it