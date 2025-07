Notte Bianca 2025: Udine pronta a due giorni di festa

Tutto pronto a Udine per l’attesa Notte Bianca 2025, in programma venerdì 4 e sabato 5 luglio. Il centro storico sarà il fulcro di un weekend di festa, cultura e divertimento, trasformandosi in un grande palcoscenico all’aperto che coinvolgerà cittadini e turisti in un’atmosfera di condivisione e partecipazione.

Venerdì 4 luglio: il ritorno di “Di Punto in Bianco”

Il primo evento in programma è il suggestivo “Di Punto in Bianco a Udine”, in calendario per venerdì 4 luglio. Dopo il grande successo dello scorso anno, il flash mob tornerà a tingere di bianco una location segreta nel centro della città.

Un pic-nic urbano dall’anima elegante e conviviale: i partecipanti, tutti vestiti di bianco, si ritroveranno per una cena all’aperto con tavole curate nei minimi dettagli, in un’atmosfera magica. L’evento è gratuito e aperto a tutti, previa registrazione, e rappresenta un perfetto mix di estetica e socialità.

Sabato 5 luglio: concerti, danza e spettacoli per tutti

Sabato sarà una giornata ricchissima di appuntamenti, con inizio all’alba grazie al tradizionale Concerto del risveglio sul palco del Castello, che vedrà protagonista il celebre pianista Remo Anzovino.

Dalle prime ore del giorno si susseguiranno:

Laboratori di espressione corporea in Piazza XX Settembre

in Piazza XX Settembre Performance artistiche itineranti nelle vie del centro

nelle vie del centro Laboratori scientifici a cura dell’Associazione Kaleidoscienza in Corte Morpurgo

a cura dell’Associazione Kaleidoscienza in Corte Morpurgo Spettacoli di danza sotto la Loggia del Lionello

Il gran finale sarà affidato al piazzale del Castello con Millennium ’90-’00, evento musicale che farà ballare tutta la città grazie ai dj più amati della scena locale.

Ghana Festival Udine: un viaggio tra musica, moda e tradizioni

In contemporanea con la Notte Bianca, Piazza Duomo ospiterà sabato e domenica il Ghana Festival Udine, occasione speciale per immergersi nella cultura ghanese attraverso musica, moda e tradizione. Un evento multiculturale che arricchisce ulteriormente il programma del weekend.

Deroga al rumore e apertura ai locali pubblici

Per permettere a tutti di vivere al meglio la festa, la Giunta Comunale ha approvato una deroga ai limiti acustici per la serata di sabato 5 luglio. I locali pubblici potranno così partecipare attivamente agli eventi, prolungando la musica e la convivialità.

Inoltre, i pubblici esercizi già dotati di aree esterne su suolo pubblico potranno distribuire birra alla spina all’aperto, purché servita in bicchieri di plastica, nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente.

Il messaggio dell’amministrazione comunale

Il Vicesindaco Alessandro Venanzi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa:

“Eventi come la Notte Bianca rappresentano un’occasione preziosa per animare la città, valorizzando il tessuto economico e sociale. Ci auguriamo che il centro storico diventi il cuore pulsante della festa, offrendo momenti di allegria e cultura per ogni età e gusto”.

