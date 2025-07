Tragedia sfiorata a Grado, dorme ubriaco sul catamarano

Un comandante italiano di un catamarano è finito nei guai ieri pomeriggio, 7 luglio, nelle acque antistanti la costa di Grado. L’imbarcazione, situata a circa cinque miglia dalla costa, ha iniziato improvvisamente a navigare in cerchio ad una velocità elevata. A segnalare la pericolosa situazione è stato un testimone che ha avvisato la guardia costiera affermando che nessuno era al comando del natante.

L’intervento della Guardia Costiera

La Guardia Costiera di Grado è intervenuta tempestivamente, raggiungendo il catamarano in difficoltà. Gli operatori, con una manovra di precisione, sono riusciti ad agganciare l’imbarcazione in corsa e a salire a bordo per verificare le condizioni e la situazione del comandante.

Il comandante sorpreso a dormire

Una volta a bordo, i militari hanno trovato una situazione incredibile: il comandante italiano stava tranquillamente facendo un pisolino, ignaro del pericolo che la sua irresponsabilità stava causando. Data la circostanza, è stata immediatamente disposta un’indagine approfondita.

Alcoltest positivo e sanzioni severe

Rientrati al porto di Grado, il comandante è stato sottoposto ad un alcoltest, che ha rivelato il superamento dei limiti consentiti dalla legge. Le autorità hanno quindi disposto una multa di 5.000 euro, il ritiro immediato della patente nautica e il sequestro del catamarano.

La Guardia Costiera ha sottolineato che sono tuttora in corso accertamenti per eventuali responsabilità penali. Le autorità hanno rimarcato che la situazione avrebbe potuto causare tragiche conseguenze, come collisioni con altre imbarcazioni o seri rischi per la sicurezza dei bagnanti.

