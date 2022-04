Turismo in Fvg: riapre il collegamento sciistico tra Sella Nevea e Bovec

FVG – “Da martedì 5 aprile riapre il collegamento tra Sella Nevea e Bovec: fino al 18 aprile prossimo sarà possibile sciare su entrambi i versanti italiano-sloveno con lo stesso skipass. Riparte dunque il collegamento tra i due Paesi che, nella stagione invernale 2021/2022, per la prima volta, è stato sospeso a seguito di una serie di valutazioni legate alla pandemia e per garantire maggiore sicurezza agli sciatori”. Lo comunica l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini. “L’allentamento delle restrizioni, dal primo aprile scorso, che interessa anche l’accesso agli impianti di risalita, per i quali non è più necessario esibire il green pass, ha permesso di ripristinare la condivisione degli skipass tra i due versanti – ha spiegato Bini -. Le precipitazioni nevose di questi ultimi giorni hanno poi fatto sì che le condizioni ottimali per sciare siano garantite ancora per qualche settimana”.

Gli skipass saranno venduti alle casse del polo di Sella Nevea e in quelle di Bovec. Il tariffario prevede l’emissione di biglietti giornalieri e plurigiornalieri con tariffa di bassa stagione: giornaliero adulti costerà 25 euro, ad esempio, quello per i bambini (2008-2014) 10 euro, mentre quello per 3 ore destinato agli adulti 18 euro. I possessori di CartaNeve e sci@sempre potranno sciare sul versante sloveno senza alcun sovraprezzo. Tutte le tariffe sono consultabili all’indirizzo web https://www.turismofvg.it/it/m ontagna365/skipass/giornalieri -e-plu rigiornalieri

“PromoTurismo Friuli Venezia Giulia ha comunque incentivato la pratica di discipline alternative allo sci alpino, garantendo, per esempio, un percorso di scialpinismo in massima sicurezza e applicando una scontistica sui prezzi degli skipass per tutta la stagione” ha fatto notare l’assessore al Turismo.