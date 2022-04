Santoro (Pd): “A Udine servizi inadeguati per gli studenti universitari”

UDINE – “Udine merita di essere una vera città universitaria e non semplicemente una città dove ha sede un’università. La differenza è sostanziale e sta soprattutto nei servizi che vengono messi a disposizione degli studenti, cosa che non sta accadendo con la colpevole inerzia della Regione e dell’amministrazione comunale incapace di programmare infrastrutture e servizi”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd) a margine dell’appello degli studenti iscritti all’università di Udine attraverso l’Unione degli universitari (Udu) riguardo alla “mancanza di una casa dello studente in centro città e alla carenza generale di spazi”.

“Il primo fatto grave – prosegue Santoro – è che dal 2017 non esiste più una casa dello studente in centro città, in viale Ungheria dove prima della chiusura i posti erano 280 poi portati a 260. Adesso gli studenti ricevono un contributo alloggio per appartamenti privati o per accedere a un convitto, ma si tratta ovviamente di soluzioni ben più onerose. A questo si aggiunge il valore della casa dello studente di viale Ungheria data in primis dalla collocazione in centro, in prossimità della stazione a servizio del polo umanistico e giuridico-economico. E ancora, esiste l’elemento della socialità che si crea tra i ragazzi e le ragazze”.

“A fronte di questa grave mancanza – si legge ancora nella nota – il sindaco Fontanini è stato capace solo di proporre una riconversione dello stabile Ardiss, come se fosse la cosa più ovvia e semplice. In realtà oltre a questo errore strategico, la sua amministrazione ha dimostrato in questi quattro anni l’incapacità di programmare un servizio di trasporto pubblico degno di una città universitaria, nonostante dal contratto del Tpl ci siano ancora chilometri di servizio inutilizzati che potrebbero essere rivolti agli studenti. Sui posti letto, infine – conclude Santoro – Trieste ha molti più posti Ardiss rispetto a Udine, a parità di iscritti, proprio a dimostrazione dell’incapacità dell’amministrazione Fontanini”.