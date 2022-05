Ecco “Manca il sale?”, il primo libro della foodblogger udinese Annalisa Sandri

UDINE – “Manca il sale?”: è il manuale di cucina per indecisi, il primo libro di ricette di Annalisa Sandri, foodblogger udinese con all’attivo diverse collaborazioni e programmi tv dedicati alla gastronomia in Friuli Venezia Giulia. 82 ricette semplici, sfiziose e dal risultato assicurato, dedicate a chi è perennemente indeciso, a chi ha poco tempo, a chi lavora tutto il giorno e quando arriva a casa guarda il frigo sconsolato in attesa di ispirazione.

L’autrice stessa non ha voluto chiamarlo ricettario, ma manuale, come fosse una sorta di guida pratica per sopravvivere in cucina, divertendosi. “Nei tanti libri di ricette che ho letto – spiega – ho sempre trovato che mancasse un po’ di ironia. Non sono una cuoca professionista, cucino per passione e per far star bene le persone che ho vicino: per questo ho creato prima il blog e adesso il libro, per portare il sorriso in tavola e ai fornelli, con l’obiettivo di risolvere pranzi e cene a tutti, in particolare a chi non sa mai cosa preparare”.

Tutte le ricette del libro, infatti, richiedono al massimo mezzora di preparazione e, all’inizio, ci sono delle utili sezioni di consigli, dagli utensili da avere in cucina per semplificarsi la vita, fino alle ricette più elementari per preparare a regole d’arte soffritto, pasta al burro e sugo di pomodoro. A conclusione, un comodo glossario per districarsi nel vocabolario del mestiere tra mantecare, sfumare e appassire. Il libro è edito da Qubì, l’editore che pubblica anche il mensile di gusto e buongusto Q.b.