Taglio del nastro per l’edizione 2022 di “Udine sotto le Stelle”

UDINE – Taglio del nastro, venerdì sera, per l’edizione 2022 di “Udine sotto le Stelle”. Un evento che l’amministrazione comunale ha voluto introdurre in piena emergenza Covid per dare respiro alle attività economiche del centro storico.

Fino a settembre, da venerdì sera a domenica, via Poscolle, via Mercatovecchio, via Aquileia, Largo dei Pecile e dalla prossima settimana, anche via Gemona, via Pracchiuso, via Grazzano e piazza XX Settembre (potrebbe aggiungersi anche borgo stazione) diventeranno pedonali e ospiteranno un’ottima e diversificata ristorazione a cielo aperto.