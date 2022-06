Dal talent “Amici” al palco del castello: Sissi protagonista il 29 agosto a Udine

UDINE – Si arricchisce di un nuovo appuntamento il calendario dei concerti estivi del castello di Udine. A emozionare il pubblico giovane e non solo sarà Sissi, talentuosa cantante che, dopo una convincete prova nella scuola di Amici 2021, che l’ha vista arrivare in finale e conquistare il consenso unanime del pubblico, annuncia oggi i primi concerti del suo tour estivo. L’appuntamento con Sissi a Udine è in programma il prossimo 29 agosto, con inizio alle 21.30. I biglietti per il concerto, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg, evento inserito nel calendario di UdinEstate, sono in vendita sul circuito Ticketone. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Energica e timida. Morbida e determinata. Impacciata e sensuale. SISSI, 23 anni, interprete che ha saputo distinguersi ad Amici per la sua voce, è un tripudio di emozioni che esprime liberandole nel suo talento. Affascinata dalle grandi figure femminili della musica internazionale come Amy Winehouse, tatuata sulla pelle insieme a tanti altri simboli che sussurrano la sua storia, quella di una giovane donna che fin da bambina sognava di cantare. Silvia Cesana nasce in provincia di Como, circondata da figure femminili forti e gentili, come la madre Emanuela, che la spronano ad inseguire la sua ambizione. Lei stessa diventa simbolo della nuova generazione di artiste donne per Equal, la campagna global di Spotify che celebra il contributo delle donne nella musica e promuove la parità di genere. Dopo X Factor e Sanremo Giovani, SISSI entra a far parte di Amici con un banco immediato, perché fortemente voluta da tutti i professori e sceglie di essere seguita da Lorella Cuccarini. Arriva fino in finale e vince il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti. Ora il primo tour estivo, una nuova grande prova per la giovane interprete, per la felicità dei fan del Friuli Venezia Giulia, che la potranno ammirare il prossimo 29 agosto al Castello di Udine.

Fra i grandi concerti già annunciati nel calendario estivo del Castello di Udine troviamo quelli di Steve Vai (1 luglio), Francesco Gabbani (2 luglio, Notte Bianca), Ernia (6 luglio), Steve Hackett (26 luglio), Ermal Meta (3 agosto), Ruggero de I Timidi (7 agosto), Giovanni Allevi (11 agosto), Bresh (23 ago), MadMan (27 agosto). Il 5 luglio sarà invece la volta dello spettacolo comico di Max Angioni. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .