Codroipo, Gorizia ed Azzano Decimo vanno al ballottaggio: si rivota il 26 giugno

FVG – Guido Nardini, appoggiato dalle liste Partito Democratico e Polo Civico, e Gianluca Mauro, sostenuto dalle liste Fratelli d’Italia, Lega e Codroipo al centro, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Codroipo. Nardini ha ottenuto 3.488 voti, pari al 49,32 per cento dei voti validi; Mauro ha ottenuto 2.992 voti, pari al 42,31 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti Graziano Ganzit (Ganzit per Codroipo), con l’8,37 per cento dei voti (592).

Rodolfo Ziberna, appoggiato dalle liste Lega, Noi con l’Italia, Lista Ziberna, Fratelli d’Italia e Forza Italia, e Laura Fasiolo, sostenuta dalle liste Laura Fasiolo per Gorizia, Slovenska Skupnost, Gorizia è tua, MoVimento 5 Stelle, Partito Democratico/Demokratska stranka e Noi mi noaltris Go!, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Gorizia.

Ziberna ha ottenuto 6.229 voti, pari al 41,88 per cento dei voti validi; Fasiolo ha ottenuto 4.562 voti, pari al 30,67 per cento dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti: Pierpaolo Martina (Martina sindaco), con il 10,40 per cento dei voti (1.547); Franco Zotti (Zotti contro tutti), con il 6,34 per cento dei voti (943); Antonio Devetag (Gorizia 3.0 per Devetag sindaco e Azione con Calenda), con il 4,73 per cento dei voti (704); Serenella Ferrari (La gente per Gorizia e la Voce libera), con il 3,56 per cento dei voti (529); Mario De Marco (De Marco per Gorizia), con il 2,43 per cento dei voti (361).

Massimo Piccini, appoggiato dalle liste Azzano 33082 e Fratelli d’Italia-Piccini sindaco ed Enrico Guin, sostenuto dalle liste Partito democratico e Lista civica Azzano, accedono al ballottaggio per l’elezione a sindaco di Azzano Decimo. Massimo Piccini ha ottenuto 2.389 voti, pari al 31,39 per cento dei voti validi; Enrico Guin ha ottenuto 2.183 voti, pari al 28,68 per cento dei voti validi.

Hanno inoltre ottenuto voti: Angelo Franco Bortolus (Lega Fvg Salvini Bortolus sindaco, Lista Bortolus – Progetto Fvg, Libertà per Azzano – Forza Italia Bortolus sindaco), con il 25,59 per cento dei voti (1.948); Paolo Panontin (Azzano civica – Panontin sindaco), con il 14,33 per cento dei voti (1.091).