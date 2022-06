Marco Mengoni dà il via alla rassegna “Villa Manin Estate”

CODROIPO – È tornata la grande musica live in Fvg e ci terrà compagnia per tutta l’estate. Questa settimana l’appuntamento più importante sarà a Villa Manin, con il concerto di Marco Mengoni che martedì 14 giugno darà il via alla nuova edizione di “Villa Manin Estate” e al ritorno dei concerti nella piazza Tonda. L’ingresso al pubblico è consentito dalle ore 17 e il concerto inizierà alle 21. Vista la grande affluenza è consigliato l’arrivo del pubblico con largo anticipo.

Dopo il successo del #MengoniLive2019 – Atlantico Tour, Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo pubblico, in una dimensione per lui fino ad ora inedita: gli stadi, che saranno il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Villa Manin è stata scelta come location per l’anteprima di questi due appuntamenti.

Villa Manin Estate è la rassegna ideata dall’Erpac (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) che per tutta l’estate (dal 14 giugno al 17 settembre) propone eventi e attività a Villa Manin a Codroipo. Dopo il concerto di Mengoni, sul palco grande della piazza Tonda si alterneranno Notre Dame de Paris l’8, il 9 e il 10 luglio, poi arriveranno Irama il 12 e Blanco il 15 luglio.

Nel parco della Villa invece si svolgeranno i “Concerti nel Parco” che inizieranno questa settimana con quello dell’eclettico ed originale Giovanni Truppi, in programma sabato 18 giugno alle 18:30 e proseguiranno fino all’11 agosto con il tradizionale appuntamento con il concerto all’alba alle 5:30 che quest’anno vedrà protagonista Ditonellapiaga.

Sempre nel parco non mancheranno tanti eventi dedicati ai più piccoli, divisi tra spettacoli teatrali, di burattini e cabaret e laboratori didattici volti a raccontare la Villa per il suo valore storico, artistico e botanico. I primi due eventi in programma saranno sabato 18 giugno e domenica 19 giugno. Per info e prenotazioni per questi eventi è consigliato chiamare il bookshop della Villa al numero 0432821258 o scrivere bookshop@villamanin.it.