GORIZIA – La Polizia di Gorizia ha arrestato un uomo di 44 anni, cittadino albanese, per possesso di documenti di identificazione falsi e deferito all’Autorità giudiziaria anche per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e perché irregolare in Italia.

Gli agenti hanno fermato lo straniero per un controllo all’ex valico confinario di Sant’Andrea, proveniente dalla Slovenia.

Il conducente dell’auto ha fornito agli agenti una patente e una carta d’identità greche: entrambi i documenti sono risultati totalmente falsi. Nell’abitacolo sono stati rinvenuti inoltre due coltelli, entrambi con lama di 20 cm e lunghezza complessiva di 34, occultati sotto un sedile.

I poliziotti hanno quindi tratto in arresto il cittadino albanese per l’articolo 497 bis del Codice Penale, che prevede la pena della reclusione da 2 a 5 anni per chiunque sia trovato in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.

Dopo l’udienza di convalida dell’arresto, l’Ufficio Immigrazione della Questura ha posto in essere le pratiche per l’espulsione.