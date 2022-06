Siccità, Fedriga: “Se va avanti così, sarà dichiarato lo stato di emergenza”

FVG – Come Regioni “abbiamo già parlato con il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Penso che fra qualche giorno o settimana verrà proclamato lo stato di emergenza, se la situazione continua in questo modo. C’è un rapporto costante dal punto di vista di un monitoraggio attento e tecnico”. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, parlando delle problematiche legate alla siccità in Italia.

“Io sono molto preoccupato – ha aggiunto – penso che non abbiamo mai visto una situazione del genere in Friuli Venezia Giulia. L’ordinanza che ho fatto” nei giorni scorsi “va in quella direzione: mi auguro di poterla superare presto perché le condizioni meteo lo permetteranno, però a oggi non vediamo, perlomeno per i prossimi giorni, un miglioramento”. “Ho visto qualche polemica anche sulle fontane e i pozzi artesiani – ha precisato – in realtà questa ordinanza è fatta per tutelare i pozzi artesiani. Se continua così a inizio autunno, quando è il momento di minor flusso d’acqua dei pozzi artesiani, rischiamo che questi, che servono l’acqua potabile in molte abitazioni e utenze, non esistano più. Quindi noi vogliamo tutelarli. Chi dice il contrario sull’ordinanza dice una menzogna”

Rispondendo a una domanda dei cronisti sull’ipotesi di chiudere le fontane nelle località balneari, Fedriga ha puntualizzato che “al momento le misure pensate sono quelle contenute nell’ordinanza; dobbiamo ragionare rispetto a come evolverà la situazione” e sulle analisi svolte da un team tecnico.