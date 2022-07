Maltrattamenti in casa riposo: la segnalazione è partita dalla direttrice della struttura

UDINE – “Le indagini hanno preso avvio dalla dirigenza della nostra azienda e, attraverso la direttrice della residenza, i fatti sono stati denunciati alle autorità”. Lo afferma in una nota il legale rappresentante della società che gestisce la struttura assistenziale di Ajello del Friuli, la Sereni Orizzonti, dove si sarebbero consumati i maltrattamenti a 8 anziani, che hanno portato il Gip di Udine a disporre 7 misure cautelari nei confronti del personale in servizio.

“Condanniamo fermamente le azioni degli operatori indagati – ha aggiunto il direttore del gruppo di cui la struttura fa parte -. Se le accuse rispondono al vero si tratta di atteggiamenti inaccettabili che la nostra azienda respinge fermamente. Svolgiamo un’opera di formazione costante degli operatori proprio per prevenire atteggiamenti inappropriati e verifichiamo rigorosamente il possesso di tutti i titoli abilitanti, ma il comportamento dei singoli è talvolta imprevedibile. Per questo motivo abbiamo ritenuto di denunciare immediatamente i fatti appena ne siamo venuti a conoscenza”. “Abbiamo più volte ipotizzato di dotare le nostre strutture di telecamere – ha aggiunto il dirigente -, ma di fatto questo non è consentito per ragioni di privacy dei lavoratori che non possono essere controllati. Dunque non sarebbe per noi possibile provvedere a licenziamenti preventivi non essendo in possesso di prove oggettive“.

“Vogliamo fornire ogni supporto necessario alla magistratura – ha concluso – e abbiamo avviato le procedure interne per il licenziamento degli operatori coinvolti che hanno gravemente danneggiato gli anziani ma anche l’azienda stessa”.