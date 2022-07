“Villa Manin Estate” chiude con il concerto di Blanco

CODROIPO – Si chiude col botto questa settimana a “Villa Manin Estate” iniziata col concerto di Irama. Venerdì 15 luglio (apertura porte 16:30, inizio concerto ore 21), gli occhi sono puntati sul ragazzo dei record Blanco, per l’ultimo grande appuntamento dell’estate nella piazza Tonda della Villa. Al momento dell’annuncio, lo scorso febbraio, il concerto è andato sold out in 37 minuti e i biglietti non saranno disponibili nemmeno alle casse. Blanco è un diamante grezzo che sta gradualmente disvelando le sfaccettature del proprio progetto. Uno stile, il suo, difficilmente inquadrabile, in cui le linee melodiche accattivanti, cantate con l’aggressività e l’emotività dell’adolescenza, convivono con una sensibilità autentica, trasparente. Sul palco porterà tutta la sua attitudine punk, cruda e provocatoria e il romanticismo, tipico della sua giovane età, presentando live tutte i suoi più grandi successi e il suo album d’esordio, “Blu Celeste”, quadruplo disco di platino.

Domenica 17 luglio, dopo due settimane di pausa, tornano i “Concerti nel Parco” con il live di Dargen D’Amico, anticipato da quello di Nikki di Radio Deejay col suo progetto musicale La Superluna di Drone Kong che salirà sul palco alle ore 18. Biglietti disponibili a soli 5 euro (+d.p.) su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Dargen D’Amico è un rapper atipico che fin dagli esordi ha saputo inventare una chiave del tutto personale al genere. A Villa Manin presenterà dal vivo il suo nuovo disco “Nei sogni nessuno è monogamo” – che contiene la hit “Dove si balla” – e il nuovo singolo estivo “Ubriaco di te”.

Nel parco di Villa Manin proseguono gli eventi dedicati ai più piccoli, sia con il Teatro di Figura che con i Laboratori didattici: venerdì 15 luglio alle ore 18:00 la compagnia teatrale Officine Duende proporrà lo spettacolo di burattini ““Attenti al bebè… piange bene chi piange ultimo!”. Sabato 16 luglio alle 10:00 del mattino torna invece “Botanica a colori”, il percorso esperienziale a tappe per indagare colori e cromie della natura nascosti tra le oltre 1.600 specie di alberi, cespugli e fiori del Parco.

Il programma completo di Villa Manin Estate 2022 e tutte le informazioni sono consultabili sul sito ufficiale www.villamanin.it. Vi ricordiamo che sono in vendita (online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati) i biglietti per i concerti di Micah P. Hinson e The Leading Guy il 23 luglio, Giorgio Poi il 30 luglio e l’alba con Ditonellapiaga l’11 agosto.