Drumlando Duo in concerto al Mulino Nicli

RIVE D’ARCANO – Proseguono senza sosta le attività del Mulino Nicli, uno spazio creativo per macinare idee, nuova casa dell’associazione Servi di Scena. Residenze artistiche, passeggiate, tanti, tanti, tanti laboratori e spettacoli! Come quello in programma il 23 luglio alle 20.45, proprio al Mulino (a Giavons di Rive D’Arcano): Laura Giavon e Marco D’Orlando, i Drumlando Duo, incanteranno il pubblico con la loro musica, capaci di dimostrare come la tradizione musicale popolare si possa e si debba manipolare senza timore, sperimentando con intelligenza e ironia. Marco e Laura sono infatti un duo con i piedi piantati nella campagna friulana e il cervello proiettato nell’iperspazio! Il loro debutto è recente. Luglio 2020. Laura e Marco hanno costruito un repertorio che trae ispirazione dalla natura del loro territorio d’origine, rifacendosi a un organico primordiale, primitivo: voce e percussioni; melodia e ritmo; terra e acqua. Il concerto di Drumlando Duo sarà presentato a conclusione del percorso laboratoriale sul canto corale tenuto da Laura Giavon dal 19 al 22 luglio al Mulino Nicli rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare con curiosità il canto polifonico.

IL MULINO NICLI – Passi sullo sterrato, vento tra i rami, canto dei cigni, scrosciare di cascata, cigolio ritmato di ingranaggi, questi e molti altri sono suoni tra i suoni finché non si apprende a distinguerli, a riconoscerne il ritmo, ad apprezzarne l’unicità. Stando qui in un luogo protetto a contatto con la natura, lontano dalla confusione e dove il cellulare non prende, si impara ad ascoltare. L’ascolto, la semina, il lieve fruscio delle idee che germogliano sono attimi da curare che hanno trovato terreno fertile al Mulino Nicli (Giavons di Rive d’Arcano) e così da dal 2022 l’Associazione Servi di Scena e i suoi amici coltivano idee, realizzano laboratori, allestiscono spettacoli proprio qui: è con questo spirito che Servi di Scena vi propone un programma di iniziative aperto agli abitanti del territorio ed a tutti i macinatori di idee.

