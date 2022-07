Incendi: roghi anche in Friuli. In Val Resia si transita solo con la scorta

RESIUTTA – Non c’è solo il Carso a essere avvolto dalle fiamme. Nelle ultime ore sono divampati due incendi in Friuli: in Val Resia e a Pulfero, in provincia di Udine. Il primo ha causato la chiusura sia in ingresso che in uscita della strada per la Val Resia. Come ha reso noto la sindaca, Anna Micelli, con una nota, rimane garantito il “passaggio con scorta e solo per motivi estremamente urgenti”. Sarà la stessa sindaca, ha precisato, a giustificare eventuali assenze dal lavoro. Anche un’altra strada della zona, quella per Sella Carnizza, è chiusa. I soccorsi sono impegnati nel tentativo di creare una pista forestale provvisoria lungo il fiume.

Ampio fronte del fuoco anche a Pulfero, dove numerosi vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco hanno precisato che allo spegnimento del vasto incendio boschivo nel Carso tra Gorizia e Trieste in nottata hanno operato, oltre ai pompieri, anche personale del Corpo Forestale Regionale e Volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile, per proteggere abitazioni e strutture. Nella serata di ieri è intervenuto a Jamiano nel comune di Doberdò del Lago il nucleo regionale NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) che ha bonificato, bruciandone in fiaccola il contenuto, un vecchio serbatoio di GPL in disuso da anni e che era stato coinvolto nell’incendi della zona.