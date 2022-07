Al Terminal Nord l’aperitivo si fa in compagnia di una psicologa

UDINE – Alle porte delle vacanze estive, quando si deve rimanere in città ancora un po’, il Parco commerciale Terminal Nord ha ideato un’originale iniziativa per trascorrere in compagnia l’ora dell’aperitivo, all’insegna dei pensieri positivi, di cui tutti hanno bisogno in questo particolare momento. Ma non si tratta di un semplice aperitivo, bensì di un momento di condivisione che sarà guidato e accompagnato da una psicologa, la dottoressa Francesca Bomben. L’appuntamento è per giovedì 28 luglio 2022, alle ore 18, al bar La Piazzetta (nella piazza centrale del Parco) e l’evento, organizzato in collaborazione con l’associazione Quelle dei bigliettini gialli, si chiama “l’Aperitivo del Sole”.

“L’idea – spiega il direttore del Parco commerciale, Giampiero Gramegna – è quella di poter condividere una serata in compagnia e ritagliarsi del tempo per stare bene. Per questo interverrà anche una psicologa, che può guidare i partecipanti verso la ricerca di serenità. Con questa iniziativa vogliamo dare un messaggio di positività ai nostri visitatori”. Per partecipare all’Aperitivo del Sole basta iscriversi via mail all’indirizzo info@ quelledeibigliettinigialli.it o con un messaggio sui canali social dell’associazione. Inoltre, ai tutti i partecipanti viene richiesto di indossare un capo o un accessorio di colore giallo che rappresenta la gioia.

L’evento è il secondo realizzato in collaborazione con l’Associazione, dopo quello che ha visto nel periodo pasquale la distribuzione di tanti “bigliettini gialli”, all’interno del Terminal Nord, per veicolare messaggi positivi. Il Parco, con le sue iniziative, prosegue così il progetto di non fermarsi allo shopping, ma di diventare un contenitore di eventi in grado di coinvolgere il territorio su temi sociali e culturali.