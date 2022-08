Riconsegnato al Comune l’immobile ex sede della prefettura

UDINE – Il prefetto di Udine Massimo Marchesiello ha riconsegnato al Comune di Udine l’immobile della ex sede della prefettura. In mattinata si è tenuto l’incontro durante il quale sono state restituite le chiavi al vicesindaco Loris Michelini e alla dirigente del servizio di riqualificazione urbana Cristina Croppo. Presentata lo scorso maggio, la nuova residenza in via Pracchiuso ha permesso di concentrare al suo interno tutti gli uffici prefettizi. Si tratta di un passaggio importante, di una data da evidenziare. “Essersi riappropriati della gestione del Palazzo del Governo, fa sì che si possa utilizzare per altri scopi e funzioni – analizza il vicesindaco Loris Michelini – . Il passaggio alla nuova sede è un evento reso possibile anche grazie al rapporto di collaborazione con i prefetti precedenti”. Ancora da certificare quale futuro avrà il palazzo. “Puntiamo a valorizzare questo edificio e a renderlo funzionale – continua Michelini -, la comunità ne ha bisogno. È ancora prematuro in questa fase parlare con esattezza di quello che faremo, ma abbiamo l’obbligo di ristrutturarlo dato che fa parte della storia di questa città”.

E’ la fine di un’epoca come testimoniano le parole del prefetto di Udine Massimo Marchesiello. “Nasce una nuova era in cui cercheremo di coltivare nel migliore dei modi il rapporto con il territorio, aprendo la nuova sede della prefettura al pubblico. La nostra nuova location ci permette di avere maggiore disponibilità e possibilità di accogliere ospiti”. L’incontro tra prefetto e vicesindaco è stata una ulteriore dimostrazione dell’ottima sinergia tra Comune e prefettura. “Bisogna lavorare molto con gli enti locali – conclude Marchesiello -, la pubblica amministrazione di Udine è sempre stata molto sensibile e ricettiva. Siamo solo all’inizio di un percorso che noi accompagneremo con altre iniziative, non solo per la stagione estiva, ma anche per l’autunno”.