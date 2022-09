La Regione istituisce l’albo delle Agenzie di viaggio: pronti i contributi

FVG – Approvato dalla Giunta regionale, su proposta dall’assessore alle Attività produttive e Turismo, Sergio Bini, il regolamento che stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore delle agenzie di viaggio e dei tour operator che operano in Friuli Venezia Giulia.

Nel provvedimento che ha ricevuto il semaforo verde dalla Giunta, come ha spiegato Bini, si prevede anche che le agenzie di viaggio che presentano domanda di contributo devono essere iscritte all’Albo delle agenzie e dei tour operator della Regione Friuli Venezia Giulia. Al fine dell’inserimento

nell’apposito Albo – istituito dallo stesso regolamento presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo – le agenzie dovranno fare richiesta collegandosi all’indirizzo internet che sarà disponibile sul sito istituzionale della Regione nella pagina dedicata inserendo i dati richiesti e procedendo così con l’accreditamento informatico.

L’Albo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento varato dall’Esecutivo regionale e verrà aggiornato entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze di iscrizioni da parte delle imprese turistiche.

I contributi con un importo massimo di 23.000 euro sono previsti per finanziare l’organizzazione e la vendita di pacchetti turistici finalizzati a incrementare l’ingresso e la permanenza di turisti nel territorio regionale attraverso l’offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli aiuti finanziari potranno anche coprire, per il 20 per cento dell’importo annuo, i canoni di locazione, leasing o concessione di immobili a uso commerciale: in questo caso l’importo massimo è di 5.500 euro.

Previsti inoltre contributi (con un importo massimo di 1.000 euro) pari a dieci euro per ogni biglietto aereo venduto dalle agenzie di viaggio per ogni partenza o arrivo nell’aeroporto di Ronchi dei Legionari al fine di stimolare il traffico aereo regionale. Si prevede inoltre un contributo massimo di 500 euro annui per spese sostenute a fronte di quanto previsto dalla convenzione stipulata con PromoTurismo Fvg con la legge regionale 21 del 2016.

Tra le spese che potranno essere coperte dalle misure di intervento con tetto massimo di 23mila euro vi sono l’ideazione e produzione di processi informativi, gadget e altri materiali promozionali del prodotto turistico, la promozione sui media, compensi per attività di consulenza, compensi per forniture di beni e servizi, rimborsi spese e collaboratori, noleggio di attrezzature e trasporti turistici all’interno del territorio regionale.

I contributi saranno concessi a sportello. La domanda va presentata in modalità informatizzata al Catt Fvg, il Centro di assistenza tecnica delle imprese del terziario della regione. Le domande saranno istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione sulla base degli idonei requisiti previsti dal bando fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. L’assessore al Turismo, illustrando il provvedimento alla Giunta, ha spiegato infine che i finanziamenti concessi ai sensi del regolamento approvato possono essere cumulati con altri eventuali contributi previsti da norme statali per la medesima finalità e agli stessi operatori beneficiari.