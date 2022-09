Corso di primo livello per degustatori di grappa: si parte il 28 settembre

FVG – Con l’autunno ricomincia la formazione dei degustatori di grappa organizzata da Anag, l’Associazione nazionale che riunisce gli assaggiatori di grappa acquaviti. E’ stato organizzato un corso di primo livello a Cormons, che inizierà mercoledì 28 settembre alle 20, nella sala degustazione dell’enoteca di piazza XXIV maggio.

Il corso è composto da 5 lezioni, i cui docenti qualificati sono esperti nel settore della grappa, distillatori o operatori del settore. Ciascuna lezione è strutturata in una parte di teoria seguita dalla degustazione guidata in genere di 4 grappe.

Tutti siamo abituati a vedere bottiglie di tanti prodotti del nostro territorio, italiani o anche esteri nei bar, o a casa di amici. Ma conosciamo davvero come vengono realizzati i distillati, quali sono i più interessanti da provare, e come riconoscere quelli di qualità?

Imparare a degustare, saper riconoscere tipologie e materie prime è un’esperienza piacevole e formativa.

L’Anag, Associazione Nazionale degustatori Grappa e Acquaviti Ape, ha lo scopo di divulgare la conoscenza del distillato di bandiera italiano. In Friuli Venezia Giulia consta di un centinaio di soci, e sono presenti rappresentanti in tutte le province.

Per la partecipazione è obbligatoria l’iscrizione. Per l’adesione c’0è tempo fino al 20 settembre. Per maggiori dettagli è possibile scrivere una email a fvg@anag.it o utilizzare il numero 333 5722759 per Whatsapp o telefonate.