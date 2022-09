Dopo due mesi è stata riaperta la strada della Val Resia

RESIA – Ha riaperto la strada verso la Val resta. Le prime auto hanno cominciato a transitare lungo l’ex provinciale da venerdì alle 15.30, a due mesi dal devastante incendio che ha distrutto centinaia di ettari di bosco. Un momento che è stato celebrato dai sindaci di Resia e di Resiutta, Anna Micelli e Francesco Nesich, dal commissario dell’Edr Augusto Viola e dal vicepresidente del consiglio regionale Stefano Mazzolini. I veicoli possono transitare a senso unico alternato, con il traffico che è regolato da due semafori, con un tempo di attesa medio di sei minuti. Una soluzione che resterà in vigore fino al termine della completa messa in sicurezza dei versanti interessati dall’incendio, operazione, quest’ultima, che richiederà un investimento complessivo di 4,5 milioni di euro (sarà la Regione, tramite la Protezione civile, a mettere a disposizione le risorse necessarie). «Abbiamo terminato i lavori con venti giorni dei anticipo rispetto ai programmi, e questo è certamente motivo di orgoglio per la nostra struttura», ha detto Viola. Per consentire la percorribilità dell’arteria, l’Edr ha investito 900 mila euro.