Più di 120 corsi in partenza all’Università delle LiberEtà di Udine

UDINE – A emergenza passata e chiusure scongiurate, le attività dell’Università delle LiberEtà (via Napoli 4 a Udine) tornano in presenza senza restrizioni. L’online resta comunque attuale perché altamente richiesto per la sua comodità: è infatti già stato scelto da 1500 studenti. Gli utenti apprezzano questa possibilità per la libertà che consente di seguire le lezioni ovunque, anche dal comune più remoto, raggiungendo chi, scoraggiato dalla distanza o dalla ricerca del parcheggio, preferisce la comodità di casa. L’abolizione di ogni limitazione permetterà comunque l’atteso ritorno in aula e quel mix di cultura e aggregazione che contraddistingue l’istituzione dalla sua fondazione.

Perciò si parte: con 120 corsi in partenza ad ottobre, tenuti da 100 insegnanti qualificati (i loro curricula sono pubblicati sul sito). Si spazierà dall’informatica (non solo principianti ma anche web marketing e gestione dello spid) alla cultura generale, dai laboratori artistici (tra le novità tessitura, tinture naturali, videomaker e modern calligraphy), alle attività motorie (non solo ginnastica nella palestra interna alla sede ma anche yoga, meditazione e discipline orientali). Ampia la scelta tra le lingue straniere ad ogni livello: saranno ben 12 i corsi di lingua dedicati ai principianti assoluti. A concludere la ricca offerta corsi di cucina, di benessere e psicologia e tutto il comparto dedicato ai corsi di musica, teatro e canto. Ogni informazione, programma e orario sul sito www.libereta-fvg.it .

Le iscrizioni sono ancora aperte ma molti corsi sono a numero chiuso. La segreteria vi attende dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, dal lunedì al venerdì; è attivo il servizio di pagamento tramite bonifico, con semplice mail a iscrizioni@libereta-fvg.it.