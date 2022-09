L’Alpe Adria Trail taglia il traguardo dei 10 anni

UDINE – Con un evento aperto a tutti gli appassionati di trekking, mercoledì 5 ottobre si festeggia il 10° anniversario dell’Alpe Adria Trail, il cammino transfrontaliero che in questi anni ha portato oltre 100 mila camminatori di tutto il mondo a conoscere percorsi e cultura di Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia. Partendo da tre luoghi differenti, Seltschach in Carinzia, Rateče in Slovenia e da Fusine in Valromana in Friuli Venezia Giulia, gli escursionisti si ritroveranno sulla cima del Monte Forno (1508 m), per festeggiare insieme questo anniversario in un luogo simbolo di unione dei tre popoli.

Una volta in vetta si potranno degustare i prodotti della tradizione culinaria locale dei Paesi confinanti grazie alla partecipazione di tre chef, uno per ogni Stato, i quali proporranno piatti tipici dei luoghi di appartenenza. Ai camminatori si consiglia di portare una coperta da pic-nic per poter godere al meglio del programma. Il pranzo sarà accompagnato dalla musica del gruppo “Saso Avsenik & Seine Oberkrainer” e dal coro di Arnoldstein, mentre alla partenza di Seltschach si esibirà il quintetto “Alpen Adria Saxes”.

La partecipazione all’evento è gratuita e ci si può registrare contattando l’infopoint PromoTurismoFVG di Tarvisio (info.tarvisio@promoturismo. fvg.it; 0428 2135). La partenza dal Friuli Venezia Giulia è prevista dalle 9.30 dal parcheggio di via Ponze a Fusine in Valromana, mentre il ritorno è fissato alle 16.30 allo stesso punto. In caso di maltempo, l‘evento verrà annullato: la comunicazione sarà data a tutti i partecipanti entro lunedì 3 ottobre.

Il cammino Alpe Adria Trail è stato precorso in questi dieci anni da più di 100 mila camminatori di diverse nazionalità che hanno potuto attraversare confini in questo tragitto che idealmente li annulla, godendosi nelle 43 tappe per un totale di circa 750 chilometri un susseguirsi di paesaggi che spaziano da quello alpino a quello mediterraneo, visitando i tanti punti di interesse culturali e assaggiando le cucine dei tre Paesi. In questi anni, inoltre, l’Alpe Adria Trail è entrato in diverse guide turistiche internazionali ed è stato oggetto di numerosi reportage di viaggio in riviste specializzate e turistiche.

L’evento per celebrare il 10° anniversario dell’Alpe Adria Trail è organizzato da PromoTurismoFVG assieme al Consorzio Promozione Turistica del Tarvisiano e di Sella Nevea, dall’Ente regionale per il turismo della Carinzia e dall’Agenzia di turismo della Slovenia.