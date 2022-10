Al via la visita dell’arcivescovo nelle 54 Collaborazioni pastorali dell’arcidiocesi

UDINE – Accompagnare l’importante cammino del progetto diocesano delle Collaborazioni pastorali facendosi prossimo alle comunità, al fianco degli operatori pastorali e in mezzo ai fedeli. È questo il profondo desiderio di condivisione sotteso alla scelta dell’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, di avviare un impegnativo cammino che – a partire da sabato 8 e domenica 9 ottobre, fino alla primavera del 2024 – lo porterà a visitare tutte le 54 Collaborazioni pastorali in cui è articolata l’Arcidiocesi.

Di tappa in tappa il presule incontrerà dunque sacerdoti, operatori pastorali, giovani e fedeli. «Tra i vari modi con cui stiamo sostenendo e accompagnando il nostro progetto diocesano – evidenzia mons. Mazzocato –, ho pensato che poteva essere utile anche una mia visita, come Vescovo e Pastore, alle 54 Collaborazioni pastorali. Da questa settimana inizierò, perciò, il mio “pellegrinaggio” che mi porterà di Collaborazione in Collaborazione. In ognuna sarò presente il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Dedicherò spazio, in particolare, agli operatori pastorali, cioè a tutti coloro che stanno offrendo gratuitamente un po’ del loro tempo e delle loro capacità per un servizio nelle parrocchie e nella Collaborazione pastorale. Desidero sostenerli e incoraggiarli, perché la loro opera è veramente preziosa. Desidero che si sentano inviati dal Vescovo come i 72 discepoli inviati da Gesù dei quali ho parlato nella mia ultima Lettera pastorale: “Designò altri 72 e li inviò” (Lc 10,1). Alla domenica mattina celebrerò una Santa Messa, nel Giorno del Signore, invitando a partecipare tutti i fedeli delle parrocchie che formano la Collaborazione pastorale».

La prima tappa sarà la Collaborazione pastorale di Udine Sud che riunisce le parrocchie di San Pio X, del Cristo (Gervasutta), di Sant’Anna (Paparotti) e San Martino Vescovo (Cussignacco), contando quasi 15 mila abitanti. Parroco coordinatore della Cp è don Maurizio Michelutti che racconta: «Dopo il periodo del Covid che ha segnato molto le relazioni, con paure e difficoltà, ora stiamo pian piano riagganciando le persone. In questo periodo, in particolare, stiamo ripartendo con il catechismo, con un lavoro di reale collaborazione tra le quattro comunità. Pur mantenendo gli incontri in ciascuna parrocchia, abbiamo però concordato di aiutarci. Inoltre sono stati importanti i due Grest fatti a giugno e a settembre, aperti ai ragazzi di tutte le quattro parrocchie». Per quanto riguarda le attività giovanili, «abbiamo – prosegue don Maurizio – due oratori, a San Pio X e al Cristo, che lavorano bene. Inoltreabbiamo costituito fin da subito l’ambito famiglia che riguarda tutta la Collaborazione pastorale. C’è un gruppo che si ritrova 6-7 volte all’anno per discutere su temi familiari». Le quattro comunità, dunque, attendono con gioia l’Arcivescovo. «La scelta di mons. Mazzocato è forte e coraggiosa. Noi di Udine sud lo aspettiamo perché ci incoraggi a procedere sulla strada della comunione».

Sabato 8 ottobre. Dalle ore 16 alle 18, l’Arcivescovo incontra gli operatori pastorali della CP Udine Sud. Alle ore 19, nella chiesa di San Martino, a Cussignacco, concelebra la messa prefestiva; al termine della messa, cena con la Giunta della Cp Udine Sud a Cussignacco.

Domenica 9 ottobre. Alle ore 9.30, nell’oratorio «mons. Zanin» della parrocchia del Cristo, l’Arcivescovo incontra i giovani della Cp. Alle ore 11, nella chiesa di San Pio X celebra la messa domenicale per tutta la Cp. Al termine della Messa, nell’oratorio di San Pio X, brindisi conclusivo e momento di comunione tra l’Arcivescovo e tutta la Cp Udine Sud.

Fino al 18 dicembre le visite riguarderanno il Vicariato urbano, in particolare sabato 14 e domenica 15 ottobre l’Arcivescovo sarà nella Cp Udine Centro, il 22 e 23 ottobre nella Cp Udine Nord, a questo link è possibile consultare il calendario completo dell’itinerario https://www.diocesiudine.it/visita-pastorale-2022-2024/il-calendario-della-visita-pastorale-2022-2024/