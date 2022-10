Ultimo giorno per Casa Moderna, tra risparmio energetico, artigianalità e design d’arredo

UDINE – Il flusso di pubblico registrato durante la settimana, particolarmente sostenuto, aveva già prospettato il successo di questa Casa Moderna: una vera ripartenza dopo due edizioni che, seppur positive, hanno scontato le difficoltà della pandemia. Visitabile fino a domenica 9 ottobre, l’edizione numero 69 di Casa Moderna esprime la voglia di casa e di vivere delle persone, il piacere di incontrarsi e di fare progetti, nonostante la crisi e le incertezze. Negli stand, infatti, si cercano e si trovano soluzioni e proposte per affrontarla. Gli espositori lo sanno molto bene e sono preparati per dare risposte concrete, consigli, informazioni, consulenze, progetti e preventivi che nei prossimi mesi si trasformeranno in affari. Grazie anche alla formula dell’ingresso gratuito nei giorni feriali, molte persone sono ritornate in fiera per rivedere, scegliere e decidere l’acquisto.

La grande risposta del pubblico conferma ancora una volta l’importanza delle fiere che, nonostante la concorrenza del web, conservano una peculiarità che la rete non ha: il contatto diretto con chi produce e vende, il vedere e toccare con mano i prodotti, i colori, i volumi e l’ambientazione di un mobile o di un complemento di arredo all’interno dello spazio. E poi c’è la trattativa diretta, faccia faccia, per concordare i dettagli del “su misura”, il prezzo, le ratizzazioni e i tempi di consegna.

L’arte del saper fare e del saper lavorare la materia che contraddistingue le piccole – medie imprese artigiane del Fvg, trova espressione al padiglione 7. L’impegno di Confartigianato Udine (gli artigiani con Diego Di Natale fecero nascere Casa Moderna) è stato determinante per rinnovare e ampliare la partecipazione in fiera del comparto artigianale: quest’anno infatti, sotto il capello del Cata Fvg Centro di Assistenza Tecnica per le imprese Artigiane, Cna Fvg Confederazione Nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa, Confartigianato Udine e Confartigianato Piccole Medie Imprese Trieste espongono in collettiva numerose aziende regionali che operano nel sistema casa: camere, complementi d’arredo, cucine componibili, mobili in stile e su misura, sistemi di riscaldamento, serramenti e molto altro per un viaggio alla scoperta delle lavorazioni del territorio, tra tradizione e innovazione.

Sostenibilità e risparmio delle risorse energetiche e naturali, economia circolare, sicurezza e comfort sono argomenti che pervadono gran parte dell’esposizione e in modo più specifico il padiglione 8 di Casa Biologica dove espone anche lo sponsor storico di Casa Moderna, l’Amga Energia & Servizi – Gruppo Hera, proponendo soluzioni integrate per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica con colonnine e wall box per la ricarica elettrica delle auto. Nello stand dello sponsor si propone un nuovo modello di “casa sostenibile” in cui diversi prodotti e servizi per l’efficienza energetica dialogano tra loro per aiutarci a contenere i consumi e accompagnarci verso uno stile di vita sempre più green, non solo all’interno, ma anche all’esterno dell’abitazione.

L’edilizia del futuro e la sicurezza nei cantieri sono protagonisti nello stand del Cefs, Centro Edile per la Formazione e Sicurezza di Udine, al padiglione 6, pensato soprattutto per coinvolgere i giovani e fare loro conoscere le opportunità di un settore, quello dell’edilizia, che, forte come non mai di investimenti e di risorse, è alla costante ricerca di tecnici e maestranze da impiegare per un lavoro sicuro e appagante.