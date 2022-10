Sbaglia canale di risalita e va nel panico sulle Dolomiti Friulane: soccorso escursionista

FORNI DI SOPRA – Un escursionista di Sarajevo del 1995 è stato soccorso domenica pomeriggio tra le 13 e le 15.30 circa dall’elisoccorso regionale con il supporto in campo base al Varmost della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino. L’uomo stava percorrendo il sentiero con segnavia 342 che dal rifugio Giaf sale verso il bivacco Marchi Granzotto ma, nel risalire a Forcella Cason ha imboccato un canale sbagliato sotto il cosiddetto Torrione. Dopo la caduta di alcune rocce dall’alto è scivolato lungo il canale franoso e poi non è riuscito più a proseguire, terrorizzato dal panico, così ha chiamato il Nue112.

In un primo tempo era stato attivato l’elicottero della Protezione civile ma dopo aver riferito agli operatori al telefono di essere anche caduto, la Sores ha ritenuto di inviare sul posto l’elisoccorso regionale. Dall’elicottero è stato verricellato nel canale il tecnico di elisoccorso che ha raggiunto l’escursionista e, considerato lo stato di panico in cui si trovava, lo ha imbragato, legato ad una corda e calato di alcuni metri per fargli raggiungere una posizione più agevole al recupero a bordo con il verricello e il triangolo di evacuazione. Una volta recuperato l’uomo è stato portato a valle.