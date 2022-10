Un asilo nido a servizio dell’area industriale di Udine: c’è il progetto

UDINE – Un nuovo asilo nido dedicato a circa 25 bambini dai 3 ai 36 mesi a Pavia di Udine. L’idea è nata dai responsabili del Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli. La struttura, infatti, sorgerebbe a sud/est della zona industriale, facilmente accessibile al traffico e ritenuta sito idoneo per ospitare i neonati. Il progetto è stato analizzato in mattinata in una riunione a palazzo d’Aronco, dove il sindaco Pietro Fontanini ha accolto il collega di Pavia di Udine Beppino Govetto, la vicepresidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli e il presidente di Cosef Claudio Gottardo.

Da anni in tutta Italia si sono sviluppati progetti per la realizzazione di asili nido all’interno dei vari comparti industriali. Lo scopo è quello di sostenere le famiglie, in modo particolare le donne, permettendo loro di continuare il proprio percorso lavorativo. Inoltre, si mira a favorire l’ingresso precoce dei piccoli nel sistema educativo, dato che le analisi suggeriscono come ciò incida in modo significativo sul futuro rendimento scolastico.

“Un esperimento simile sta funzionando a Buttrio con il Gruppo Danieli – ha analizzato il sindaco Fontanini al termine dell’incontro -, ed è giusto che anche le aziende all’interno del Cosef mettano a disposizione un luogo per ospitare ed educare bimbi appena nati”.