Tutti al mare a Trieste (come in estate)

TRIESTE – Ultima domenica di ottobre simile a una giornata festiva estiva, sia per la meteorologia – una calda giornata di sole – che per l’affollamento al lungomare di Barcola, luogo deputato al “bagno” per i triestini. A centinaia, infatti, in costume da bagno si sono trattenuti per ore a prendere il sole, pochi meno coloro che hanno fatto il bagno, con la temperatura dell’acqua non proprio calda ma nemmeno fredda.

Centro città affollatissimo

Tante persone arrivate sul posto per una passeggiata, incoraggiate dai tanti bagnanti si sono fermati a prendere il sole. Anche il centro città è affollatissimo, soprattutto di turisti, giunti con le navi da crociera che ormai quotidianamente fanno tappa in città, per 12 o 24 ore. Ieri due erano ormeggiate lungo le Rive, altre due in Porto nuovo; oggi sono due, che hanno attraccato nei pressi di piazza Unità d’Italia.