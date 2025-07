La sperimentazione della strada scolastica in via Petrarca proseguirà almeno fino alla fine dell’anno. Confermato il senso unico nel tratto centrale e il percorso ciclabile antistante la scuola. La novità riguarda la trasformazione di tutti i posteggi sul lato est in stalli blu a pagamento (60 centesimi l’ora). L’obiettivo dell’amministrazione comunale è incentivare il ricircolo dei parcheggi, molto richiesti dai pendolari. I residenti avranno la possibilità di sottoscrivere un abbonamento dedicato con relativi sconti, anche se al momento non è prevista l’opzione di parcheggi riservati.

Marchiol: “Dal dialogo con i cittadini nuove idee per il quartiere”

Intanto, su via Bersaglio i lavori di riqualificazione sono già iniziati. È previsto il rifacimento dei marciapiedi, ampliati da entrambi i lati della strada, oltre alla sistemazione della pavimentazione sconnessa e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

“Questi lavori rappresentano un investimento significativo per un quartiere storicamente trascurato, ma oggi in piena evoluzione – spiega l’assessore alla Viabilità e opere pubbliche Ivano Marchiol –. Abbiamo raccolto dal dialogo con i cittadini preziosi spunti per ulteriori miglioramenti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno partecipato attivamente e condiviso le loro idee negli ultimi mesi. La collaborazione della comunità è essenziale per il successo di questi interventi”.

