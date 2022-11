Grave incidente sull’A4: morto un 34enne di Bordano

LATISANA – Poco prima delle 18 di mercoledì 9 novembre si è verificato un incidente dall’esito mortale nel tratto tra Latisana e San Giorgio in direzione Trieste. La dinamica è al vaglio della polizia stradale. Nel sinistro – avvenuto due chilometri dopo il casello di Latisana nel tratto a tre corsie – sono stati coinvolti due mezzi pesanti e un’auto. Deceduto il conducente del veicolo. Al momento dell’incidente non c’erano rallentamenti o traffico intenso. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. L’autostrada non è stata chiusa. La circolazione procede lungo la corsia di sorpasso.

La vittima è Manuel Zanier, 34 anni di Bordano. L’auto sulla quale viaggiava è finita contro un camion e nel tentativo di abbandonare il mezzo che stava prendendo fuoco, l’uomo è stato falciato da un altro Tir che stava sopraggiungendo. L’altro passeggero dell’auto è riuscito a salvarsi, ma è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Udine.