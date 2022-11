Fontanini annuncia la sua ricandidatura: “Avverto il sostegno del centrodestra”

UDINE – “Ho deciso di ricandidarmi perché ho sentito una forte spinta da parte dei cittadini in queste settimane, e poi perché ho l’appoggio dei partiti che già formano la mia maggioranza. Ho la volontà di continuare ad amministrare per altri cinque anni questa città, che con noi ha già avuto grossi risultati”. Lo ha detto oggi il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, annunciando oggi in un incontro nel capoluogo friulano la sua intenzione di ricandidarsi alla guida dell’amministrazione comunale. Alla conferenza stampa hanno partecipato, oltre al presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, tutti i coordinatori dei partiti della coalizione di centrodestra.

Il governatore Fedriga ha tracciato un bilancio positivo sull’operato di sindaco e giunta. “L’opposizione critica e basta, ma a Udine sono stati risolti molti problemi grazie all’impegno di Fontanini e della sua squadra – ha commentato – e i cittadini, ne sono sicuro, si sono accorti della differenza rispetto ai cinque anni di amministrazione precedente”.

Sulla data del voto Fedriga ha ribadito la volontà della Giunta regionale di andare alle urne nella primavera del 2023, tra aprile e maggio, insieme a Comuni e Regioni. “Ci stiamo lavorando – ha detto – decideremo la data nelle prossime settimane”.