Prima gara Gold per la squadra delle piccole della gaf ASU: ed è subito oro!

Ancora un podio per la ginnastica artistica femminile dell’Associazione Sportiva Udinese! Elena Sattolo, Astrid Chiaradia, Ludovica Vit, Annalisa Bianchi, le piccole ginnaste della squadra allieve gold 3B, hanno infatti vinto l’oro a Padova, in occasione della gara di zona tecnica 3. Un primo posto grazie al quale si sono guadagnate il pass per la finale Nazionale!

Tutte le ginnaste hanno fatto i quattro attrezzi raggiungendo un totale di 194.950 punti, a ben 4 punti di stacco della seconda squadra! Ludovica Vit ha ottenuto il punteggio più alto alla trave (15.950), Elena Sattolo ha invece primeggiato nel volteggio (17.200), Astrid Chiaradia ha portato per la squadra il punteggio migliore alle parallele (16.150) e al corpo libero (16.450), mentre Annalisa Bianchi è stata la più costante portando sempre degli ottimi punteggi.

«Sono molto contenta del lavoro che hanno fatto le ragazze – ha commentato Elena Zaldívar Sáez -, quest’anno abbiamo deciso d’affrontare le gare gold di squadra allieve per prima volta, quindi guadagnarci il pass diretto alla finale nazionale grazie al primo posto nella zona tecnica è stata una grande emozione. Le ragazze possono migliorare ancora il loro punteggio visto che hanno fatto qualche errore alla trave. Ci siamo già messe al lavoro per dare il meglio nella finale nazionale che si terrà a Jesolo il prossimo 16 dicembre».