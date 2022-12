Per la notte di Capodanno ecco la nuova produzione di Anà-Thema Teatro

OSOPPO – Due anziane signore, un faro dove trasferirsi allo scoccare della terza età, un luogo dove rimettersi in gioco lasciandosi alle spalle il passato e sognare un nuovo futuro. Proprio come Thelma e Louise del celeberrimo film interpretato da Geena Davis e Susan Sarandon. Sta per debuttare la nuova produzione di Anà-Thema Teatro, che ha deciso di presentare il suo ultimo lavoro “Come Thelma e Louise” come tradizionale appuntamento per il Capodanno a Teatro. La prima nazionale dello spettacolo, con protagonisti Claudio Del Toro e Luca Ferri, che firma anche la regia, andrà in scena sabato 31 dicembre alle 21.30 al Teatro della Corte di Osoppo (Ud). «Anà-Thema – spiega l’attore, regista e direttore artistico della compagnia, Luca Ferri – non poteva terminare il 2022 senza riproporre il tradizionale appuntamento del Capodanno a Teatro. Un evento che quest’anno festeggia la tredicesima edizione di uno dei momenti più richiesti e seguiti dal pubblico che arriva a Osoppo anche da fuori regione. Una serata che abbiamo voluto festeggiare presentando la prima assoluta di uno spettacolo che per i sentimenti profondi che scandaglia rappresenta una metafora anche del periodo che stiamo vivendo, sospesi tra i ricordi di un passato segnato dalla pandemia e la speranza per un futuro migliore».

Lo spettacolo. Ed è proprio così, “Come Thelma e Louise”, una commedia poetica e divertente che racconta la storia di due vecchie amiche che decidono di vivere una nuova avventura nella terza età della loro vita. Un faro su un’isola dispersa rimane senza guardiano e le due protagoniste decidono così di rimettersi in gioco mollando tutto al paese e trasferendosi sull’eremo lontano.

L’avventura le mette a dura prova, costringendole a riflettere sulla vita passata, sulla giovinezza, sugli amori, sull’amicizia e, perché no, anche sul futuro, sognando il viaggio successivo alla conquista dell’America proprio come Thelma e Louisedel celebre film.

La festa per Capodanno. Lo spettacolo, come ormai tradizione, accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte e dopo il conto alla rovescia negli ultimi istanti del 2022, gli attori brinderanno tra il loro pubblico per festeggiare il nuovo anno. La nottata proseguirà poi con i festeggiamenti nel foyer del teatro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i consueti recapiti di Anà-Thema, o via telefono ai numeri 3453146797 o 0432 1740499 o via email all’indirizzo info@anathemateatro.com.