Fine anno a Pramollo con oltre 60 chilometri di piste disponibili

PASSO PRAMOLLO – Tutto è pronto a Pramollo per il week end che coincide con la fine del 2022: tanta neve, più di 30 piste da discesa aperte per oltre 60 km, impianti di risalita funzionanti al completo. Gli sciatori possono scegliere tra percorsi molti brevi, come i 300 metri della blu “Eggerboden-Übungsgelände”, alla rossa “80 Carnia-Abschnitt 1” che ha una lunghezza di 5400 metri. Come nei giorni scorsi, le temperature godibili, sempre a cavallo dello 0°, e ottime per il mantenimento delle condizioni del manto nevoso sono un motivo in più per raggiungere il comprensorio, anche dal Friuli Venezia Giulia.

Ogni dettaglio che possa rendere unica l’esperienza di una giornata trascorsa a Pramollo non viene lasciato al caso ma fa parte di un’offerta generale che mette al primo posto le esigenze degli ospiti, siano sportivi provetti o principianti attraverso molteplici servizi, come quello relativo al controllo e ripristino delle attrezzatture. È un servizio express e usufruibile direttamente sulle piste poiché si trova alla Kofelplatz Madritsche a monte della funivia Millennium Express nel Kofelcente. Aperto dalle 9.00 alle 16.00, consente la messa a punto di sci e snowboard in 10 minuti da parte di tecnici dedicati. I vantaggi e le caratteristiche dell’assistenza sono descritte al link Skiservice del sito web www.nassfeld.at.