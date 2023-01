Studio del cancro polmonare, selezionato il ricercatore udinese Cortiula

UDINE – Una bella notizia per il Dipartimento di Oncologia dell’Ospedale di Udine: il dottor Francesco Cortiula è stato infatti selezionato dall’Associazione internazionale per lo studio del cancro polmonare (IASLC) per la partecipazione a una prestigiosa iniziativa: la IASLC Academy. L’evento, che si svolgerà il prossimo settembre 2023 a Singapore, vedrà la partecipazione di 23 specialisti selezionati da tutto il mondo e si concluderà con la conferenza mondiale sul cancro del polmone (World Conference on Lung Cancer)

Cortiula si occupa principalmente del trattamento dei pazienti con neoplasie toraciche: vanta esperienza come ricercatore presso l’Ospedale Universitario di Maastricht dove si è occupato delle interazioni tra immunoterapia e radioterapia nei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule (NSCLC) in stadio III e attualmente sta svolgendo un dottorato di ricerca sempre presso la struttura olandese. “Sono estremamente orgoglioso per questa possibilità – afferma Cortiula – il mio obiettivo come ricercatore è quello di contribuire a raggiungere una maggior personalizzazione del trattamento dei pazienti con tumore del polmone, migliorando la loro qualità di vita e riducendo le tossicità dei trattamenti oncologici”.

Il dottor Fasola, direttore del Dipartimento di Oncologia: “Si tratta di un’opportunità che riguarda pochi giovani al mondo e rappresenta una eccellente occasione per il nostro Ospedale e tutto il Dipartimento aziendale di Oncologia sia per il rafforzamento delle competenze sub specialistiche dedicate alla cura dei tumori polmonari che per la possibilità di implementare il networking con altri gruppi internazionali di ricerca”.