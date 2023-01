Franco Mattiussi è il nuovo capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

FVG – Franco Mattiussi è il nuovo capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Già vicepresidente e assessore nell’ambito della Provincia di Udine, subentra all’ex collega Giuseppe Nicoli (passato al Gruppo Polo Liberale). Vicecapogruppo forzista sarà invece la consigliera Mara Piccin. Lo annuncia una nota di Forza Italia, nella quale Mattiussi stesso evidenzia che “stiamo entrando nella fase cruciale della legislatura. Imbocchiamo, quindi, l’ultimo rettilineo e, da adesso, si cambia marcia. Rivendichiamo di essere stati leali e corretti nei confronti della giunta e della maggioranza. Lo saremo ancora. Tuttavia, non rinunceremo ad affermare i nostri valori, né a valorizzare le competenze e l’esperienza che ci contraddistinguono”.

“Forza Italia – continua il capogruppo – ha un ruolo baricentrico e determinante nella coalizione di centrodestra e deve esercitarlo. In questi anni abbiamo assistito a crescite vertiginose e cadute rovinose dei partiti che fanno leva sul populismo. Noi rispettiamo avversari e, naturalmente, alleati. Tuttavia, è chiaro che per governare servono capacità e professionalità, non basta soffiare sulla fiamma della protesta, perché il bluff dura poco e con i fuochi di paglia non si fanno le riforme”.

“A tutti i livelli, a partire dalla Regione, FI esprime amministratori capaci – conclude Mattiussi – che diventano centrali nei rispettivi esecutivi. Il Centrodestra è maggioritario e sa unire anime diverse. Da qui ripartiamo con grande lealtà e consapevolezza”.