Volantino anti-stupri, gli studenti chiedono di essere ascoltati dalla Regione

CIVIDALE DEL FRIULI – Chiederanno un’audizione alla VI Commissione del Consiglio regionale del Fvg per discutere di “percorsi di educazione all’affettività e alla sessualità” e sollecitare l’istituzione di un tavolo “ufficiale” di confronto con i movimenti studenteschi operanti sul territorio, per ascoltarne le esigenze e raccoglierne le proposte. Lo hanno deciso in un’assemblea gli studenti del Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli, che hanno dato vita a una protesta nella scuola contro i “consigli” per evitare stupri rivolti alle donne, vittime potenziali delle violenze di genere, contenuti in un opuscolo edito da Comune di Cividale (Udine) e Regione e distribuito negli istituti secondari superiori locali.

“Di concerto con il Collettivo studentesco solidale di Udine con il quale stiamo collaborando e che ha partecipato all’assemblea – ha riferito Beatrice Bertossi, coordinatrice del Movimento studentesco per il futuro – abbiamo deciso di chiedere un’audizione alla Commissione del Consiglio regionale che si occupa d’istruzione e abbiamo anche pensato di sollecitare il coinvolgimento nella discussione della Commissione Pari Opportunità, perché chiediamo percorsi di educazione all’affettività adeguati e vogliamo essere educati da persone competenti”.

Bertossi ha anche annunciato un incontro, programmato per giovedì prossimo, con la sindaca di Cividale del Friuli, Daniela Bernardi, l’assessore comunale alle Politiche sociali, Catia Brinis, e la società che ha realizzato su incarico del Comune gli opuscoli “incriminati”. “Chiederemo all’amministrazione di fare un passo indietro rispetto alle dichiarazioni fatte sinora – ha detto Bertossi – e anche di non indulgere in atteggiamenti paternalistici, prediligendo la strada della collaborazione alla quale siamo disposti”.