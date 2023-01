Controlli dei carabinieri contro il lavoro nero: 80 mila euro di multe e 2 attività sospese

FVG – Il Nucleo ispettorato carabinieri del lavoro di Udine, con la collaborazione dei militari delle compagnie dei carabinieri di Udine e Palmanova, nell’ambito delle attività finalizzate a prevenire e reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, durante la settimana, ha svolto i controlli nel settore dei pubblici esercizi, agricoltura e servizi alla persona. L’attività ispettiva, di natura ordinaria e tecnica, è stata finalizzata alla verifica della regolare occupazione dei lavoratori e al rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute ed igiene sui luoghi di lavoro.

I controlli svolti sull’intero territorio provinciale hanno consentito di individuare inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro quali la mancata redazione del Dvr, la mancata formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, l’omessa visita medica a lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, la presenza di manodopera in nero.

Sono stati controllati un pubblico esercizio, due aziende agricole e un centro massaggi individuati a seguito di attività info-operativa sequenziale all’analisi di dati provenienti dall’Arma territoriale, dai nuclei carabinieri ispettorato del lavoro e dall’esame di banche dati. Sono stati 31 i lavoratori individuati e sono state sospese le attività di un centro massaggi per gravi violazioni sulla sicurezza e di un pubblico esercizio per lavoro nero. Complessivamente sono state irrogate sanzioni per circa 80.000 euro.

Sanzioni per 35.000 euro circa per un’azienda agricola presso un fondo agricolo in Codroipo, è stata riscontrata la presenza di un’azienda che svolgeva attività di supporto all’agricoltura che è stata sanzionata per aver omesso di sottoporre a visita medica i lavoratori e per la presenza di un lavoratore in nero

Sanzioni per circa 5.000 euro per un’azienda agricola di Corno di Rosazzo operante in San Giovanni al Natisone in attività di supporto all’agricoltura, nei confronti della quale sono state rilevate violazioni sulla sicurezza per l’omessa formazione dei lavoratori.

Sanzioni per oltre 16.000 euro in un centro massaggi a Udine, all’interno del quale sono state riscontrate violazioni in materia di redazione del Dvr, omessa formazione sulla sicurezza ai lavoratori. E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza.

Sanzioni per oltre 20.000 euro in un pubblico esercizio, un’attività di ristorazione etnica ubicata in Pradamano all’interno del quale sono state riscontrate violazioni in materia di lavoro nero (5 lavoratori in nero su 5 impiegati). E’ stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero.