Addio a Sara Pevere, dottoressa della Gastroenterologia di Udine

UDINE – Dopo una grave malattia è mancata a soli 49 anni, nel reparto di Gastroenterologia, la dottoressa Sara Pevere. Un addio tra le cure e l’affetto della famiglia che è sempre stata vicino alla donna, malata già da tempo. Laureata con lode a Padova nel 1998 si era specializzata in Gastroenterologia ed endoscopia digestiva nello stesso ateneo e da oltre 15 anni era dirigente medico presso la Gastroenterologia dell’Ospedale di Udine, dove dal 2010 le era stato assegnato un incarico di Alta Specialità in gestione clinica ed ecografica delle malattie dell’apparato digerente.

“Perdiamo un medico dalla straordinaria intelligenza e umanità, una donna colta e brillante, una mamma e moglie dolce e premurosa” dice Debora Berretti, direttore della Gastroenterologia “e io perdo anche una amica con cui in questi ultimi 20 anni sono cresciuta umanamente e professionalmente. Non possiamo non sottolineare la forza e la dignità di animo con cui ha affrontato una malattia tremenda, ben consapevole della prognosi. Voglio esprimere anche a nome di tutto il personale della Gastroenterologia le mie più sincere condoglianze ai suoi cari a cui sono legata da un rapporto di grande vicinanza e amicizia”.

La dottoressa Pevere lascia il marito Diego, i due figli Davide e Luca e i genitori Roberto e Dina.