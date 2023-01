Crazy Bob sulle nevi di Tarvisio: iscrizioni aperte

TARVISIO – Ha già iniziato a scaldare i motori la grande famiglia della Crazy Bob, la manifestazione più pazza dell’Inverno che celebra l’ingegno, la fantasia e lo spirito del sano divertimento, pronta a tornare eccezionalmente per il secondo anno consecutivo nelle giornate del 18 e 19 marzo 2023 sulle nevi di Tarvisio. Fresca dell’inserimento tra i grandi eventi dell’inverno in Friuli Venezia Giulia grazie al riconoscimento ottenuto da parte di Regione Fvg e Promoturismo Fvg, la competizione con bob e slitte autocostruite andrà ad arricchire il programma degli appuntamenti in calendario nella Val Canale, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Tarvisio e le associazioni locali. Ancora una volta saranno i Campi Duca d’Aosta ad ospitare il percorso di gara e ad accogliere le squadre e i loro tifosi. “E’ stato un grande orgoglio quello della certificazione regionale di “grande evento” per la nostra “creatura” che ormai ha compiuto 21 anni – commenta Attilio Quaglia tra gli storici ideatori della competizione – l’incredibile successo di partecipazione e pubblico avuto nel 2022 ha confermato la bontà della manifestazione che ormai ha acquisito un gradimento nazionale ed internazionale visti i fan in arrivo da tutta Italia, da Slovenia e Austria”.

Definito il regolamento e il programma di massima della due giorni, sono già decine le squadre iscritte, ma ci sarà tempo fino al 6 marzo prossimo per far parte della competizione. Sarà caccia a contendersi il trofeo della Crazy Bob previsto nella mattinata di domenica 19 marzo, a partire dalle ore 10.00, sulle piste del comprensorio tarvisiano. Creatività, ingegno, sistemi frenanti, humor e affiatamento saranno gli ingredienti della competizione. Possono partecipare tutti i maggiorenni in squadre da 2 a 5 elementi. Ogni squadra dovrà portare i colori di un pubblico esercizio, di un’associazione culturale o di una società sportiva. Ma la festa inizierà sabato 18 marzo, con il primo evento collaterale, la seconda edizione della “Crazy Color Race”, una passeggiata “colorata” di circa 2 chilometri, con partenza sempre dall’area Duca d’Aosta e arrivo in centro in piazza Unità d’Italia a Tarvisio, con un attraversamento tra i campi da golf. Iniziativa dedicata alle famiglie e non solo con diversi momenti di animazione grazie alla collaborazione degli esercenti e commercianti tarvisiani. Per tutti gli eventi, le informazioni e le iscrizioni sono a disposizione i canali social della Crazy Bob e il sito internet www.crazybob.it e il numero di telefono + 39 391/3462090.