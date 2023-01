Eyof 2023, altre 3 medaglie per i giovani atleti azzurri

FVG – Altra giornata di competizioni e spettacolo a Eyof 2023, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, dove giovedì ben sette discipline erano coinvolte; ancora medaglie pesanti per l’Italia.

A Tarvisio il programma dello sci alpino ha visto oggi la disputa dello slalom gigante femminile andato in scena su una pista dura e tecnica in grado di esaltare le atlete migliori: è trionfo Italia con Ludovica Righi che iscrive così nel ricco medagliere azzurro di EYOF 2023 anche lo sci alpino. La vittoria è stata costruita già nella prima manche con la conquista della leadership provvisoria da parte dell’azzurra e poi gestita e difesa nella seconda manche dagli attacchi della svedese Moe Landsrtoem (argento) e dell’austriaca Nadine Hundegger (bronzo) tutte raccolte in un fazzoletto di tre decimi.

A Forni Avoltri sono andate in scena le gare di biathlon individuale maschile sulla distanza dei 12.5 km e femminile sulla distanza dei 10 km: tra i maschi vince senza affanni lo sloveno Pavel Trojer che precede lo slovacco Michal Adamov e il transalpino Guillame Poirot.

Tra le donne la medaglia d’oro è conquistata dalla Germania con Julia Tannheimer. Argento alla francese Voldiya Galmace Paulin e bronzo all’ucraina Oleksandra Merkushyna.

Lo sci nordico di casa a Sappada ha messo in palio le medaglie nella gara sprint individuale a tecnica classica. Nella categoria femminile la vittoria porta la firma dell’Austria con Heidi Bucher che si lascia alle spalle la coppia svedese Minna Mikaelsson (argento) e Maja Axelsson (bronzo). Tra gli uomini arriva un nuovo argento per gli azzurri con Federico Pozzi che, in una gara tiratissima e al fotofinish, si arrende solo allo svedese Jonatan Lindberg. Bronzo ancora alla Svezia con Simon Nordlander.

A Planica l’ultima gara del programma della combinata nordica prevedeva la sfida tra Nazioni “mixed team”. Il gradino più alto del podio è per l’Austria con una splendida Italia che è argento. Terzo posto per la Germania.

Ancora grande spettacolo con lo snowboardcross a Piancavallo. Dal tabellone e dalla big finals femminile spuntano l’oro e l’argento per la Francia con Felicie Leicht e Lea Casta. Bronzo alla ceca Karolina Sperlova. Tra gli uomini ancora Francia sul gradino più alto del podio con Achille Leu davanti all’olandese Daan Stam e al tedesco Felix Schwenkel

Prime medaglie anche nell’ice hockey maschile sul campo di Torreano di Martignacco dove questa sera alle 19.30 si disputa la finale per il bronzo con il match Germania / Finlandia. La nostra nazionale ha concluso il torneo al sesto posto. Domani si completerà il podio maschile e si disputeranno a Spittal le finali dell’hockey femminile.

Esordio del pattinaggio artistico sul ghiaccio di Pontebba con la prova individuale (programma libero) maschile. Proseguono nel frattempo i gironi del curling a Claut in vista delle semifinali e finali di domani.

Con ancorata giornata di gara ad Eyof 2023 l’Italia è momentaneamente seconda nel medagliere per nazioni con 5 ori, 4 argenti e 3 bronzi alle spalle della Francia (5 ori, 5 argenti e 3 bronzi).