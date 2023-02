Ucraini al lavoro per la stagione estiva: patto Confcommercio-Cooperativa sociale Nemesi

LIGNANO SABBIADORO – Confcommercio mandamentale di Lignano, pure quest’anno, punta all’inserimento nelle aziende associate di lavoratori provenienti dall’Ucraina, purtroppo da un anno terreno di guerra. A questo scopo, il presidente Enrico Guerin ha incontrato Gilberto Turra, presidente della Cooperativa sociale Nemesi, che svolge il servizio di accoglienza ucraini per conto del consorzio Il Mosaico, un’occasione importante per favorire il coinvolgimento di queste persone nei settori del commercio, del turismo e dei servizi. «Il fenomeno della carenza di personale ci preoccupa da tempo – spiega Guerin – e dunque può essere utile coinvolgere anche chi ha abbandonato le sue terre a causa del conflitto. Questa iniziativa ha naturalmente anche, se non soprattutto, un valore sociale».



Concretamente, informa il presidente mandamentale, «abbiamo messo a disposizione la nostra struttura, che vaglierà i curricula e li incrocerà con le proposte di lavoro che arrivano dalle aziende. Rispetto all’anno scorso, quando i profughi mostravano difficoltà linguistiche, i corsi fatti durante l’inverno hanno aumentato il numero delle persone in grado di lavorare sul territorio. Chi cerchiamo? Camerieri, personale di accoglienza, ma anche addetti alle pulizie».

Resta una criticità legata ai nuclei familiari dove sono presenti dei minori. Il presidente Turra lancia dunque un appello: «Segnalateci appartamenti in locazione per queste famiglie per offrire ospitalità ai genitori durante la stagione estiva».