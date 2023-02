Bonus rinnovabili, Fedriga: “Sforzo enorme che valorizza tutto il Fvg”

FVG – “I 100 milioni di euro di incentivi ai privati – condomini, parrocchie ed enti ecclesiastici di altre confessioni – per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili rappresentano uno sforzo economico enorme che valorizza tutto il Consiglio regionale e il Friuli Venezia Giulia e che si inserisce pienamente nelle politiche di abbattimento delle emissioni inquinanti e di contrasto al caro energia”.

Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga dopo che il Consiglio regionale ha approvato il disegno di legge 188, noto come “ecobonus”.

“La prossima settimana partiremo già con l’approvazione del primo bando che riguarderà i singoli privati – ha rilevato Fedriga -. A seguire tutti gli altri bandi per gli altri soggetti a partire dai condomini. Entro fine febbraio si potranno presentare le prime domande”.

Fedriga ha evidenziato la scelta della procedura a sportello, “in modo da non bloccare risorse regionali”, e ha rilevato che “il contributo diretto una tantum anziché la detrazione rappresenta un indubbio vantaggio economico per le famiglie”.