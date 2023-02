Scossa di terremoto in Croazia avvertita anche in Fvg

FVG – Una scossa di terremoto è stata registrata alle 10.47 di giovedì 16 febbraio a 21 chilometri a sud est di Rijeka, in Croazia. L’intensità è stata pari a 4.9 gradi della scala Richter. La scossa è stata avvertita chiaramente anche in Friuli Venezia Giulia, da Udine a Trieste passando per la Bassa Friulana.

A scopo cautelativo, i Vigili del fuoco di Trieste hanno fatto evacuare il personale presente all’interno di alcuni palazzi. La Protezione Civile sta anche verificando se vi siano danni a cose e persone.

Subito dopo la scossa, è iniziato il tam tam sui social network, a dimostrazione di come il terremoto sia stato avvertito in maniera diffusa in tutta la regione.