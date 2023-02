Il 25 febbraio la prima volta dello Sbaracco d’inverno in data unica in tutto il Fvg

FVG – Per lo Sbaracco, il “fuoritutto” del commercio, è una prima volta invernale in tutta la regione con data unica. Confcommercio Federmoda Fvg lancia l’iniziativa in contemporanea sul territorio del Friuli Venezia Giulia sabato 25 febbraio. «Non era mai accaduto prima – sottolinea il presidente Alessandro Tollon – ed è il risultato di un’intesa condivisa assieme alle presidenti di Gorizia Antonella Pacorig, di Pordenone Federica Morello e di Trieste Roberta Maggini».

Nei prossimi giorni le Confcommercio Federmoda delle quattro province del Friuli Venezia Giulia forniranno l’elenco dei comuni aderenti, ma sin d’ora i presidenti territoriali parlano di «grande interesse» e ufficializzano che lo Sbaracco si terrà, a partire dai capoluoghi, in oltre una ventina di realtà della regione.

Lo Sbaracco, spiega Tollon, è di fatto una sorta di «saldo dei saldi», una proposta di articoli di abbigliamento, calzature, arredo, oggettistica e accessori con una riduzione fino all’80 per cento. «Sarà una prima volta in Fvg – riassumono Tollon, Pacorig, Morello e Maggini – che metterà a disposizione del consumatore un’offerta di qualità a prezzi super convenienti e sarà un’occasione per centinaia di negozi di aprire i propri magazzini e proporre articoli da non perdere, molti dei quali di grandi brand, con sconti di straordinaria importanza».