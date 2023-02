Nasce la rassegna culturale “Il Borc di Darte plui adalt – ArtaCultura”

Incontri e convegni, workshop tematici, e poi escursioni, concerti, eventi teatrali. Ma anche opere e infrastrutture a servizio di residenti e turisti. Senza dimenticare la valorizzazione delle manifestazioni della tradizione! La rassegna culturale “Il Borc di Darte plui Adalt – ArtaCultura” sarà tutto questo. Da febbraio prenderà avvio il l’iniziativa – sostenuta dal PSR 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Misura 19-SSL Euroleader 2014-2020 – che punta a valorizzare il territorio di Arta Terme, e in particolare il Borgo di Rivalpo-Valle, consolidando la collaborazione tra la popolazione, gli operatori economici e l’Amministrazione comunale.

Il primo appuntamento in programma nel cartellone sarà la “Mascherata di Rivalpo-Valle”: l’annuale festa di Carnevale del borgo che culminerà nel centro sociale di Valle con una cena dei piatti tipici, musica e premiazione della maschera più originale con prodotti locali. La partenza del corteo è prevista attorno alle 14 del 18 febbraio da Rivalpo e dalle 19 in poi, si sposterà nel centro sociale di Valle con le altre attività in programma.

Dal 25 febbraio al 18 marzo, dalle 16 alle 18.30 (in sala Talotti ad Arta Terme), gli artisti friulani, conosciuti e apprezzati in tutta Italia, Doro Gjat e Fè, cureranno il “Laboratorio di scrittura musicale: impara a scrivere una canzone”. Il laboratorio sarà totalmente gratuito e aperto a tutti. Da chi vorrebbe fare della scrittura musicale una professione, a chi semplicemente è curioso di addentrarsi nel mondo della scrittura di canzoni. Gli iscritti scriveranno il teso di una canzone assieme ai coach.

Al Centro Sociale di Valle, il 18 marzo (dalle 14 alle 22), appuntamento con “La Femenuta”, il misterioso e caratteristico rito di derivazione pagana con musica celtica dal vivo dei Cortes De Luna, band apprezzata in tutta Italia (inizio concerto, alle 20 circa).

Si parlerà di archeologia, invece, il 25 marzo dalle 11, alle Chiesa di San Martino, a Rivalpo-Valle con “Relazione Archeologica su Cjarsovalas”.

Aprile (il primo dalle 17 al Centro Sociale di Valle) sarà invece inaugurato da “Musica 2.0: aperitivo ed open MIC”, un pomeriggio al borgo in chiave rap e hip hop dedicato a tutti i ragazzi e agli appassionati del genere. Aperto a tutti coloro che vogliono fare ascoltare le proprie opere musicali.

Con la bella stagione al via anche alle escursioni. La prima in calendario è l’8 aprile. Alle 9 si partirà da Valle, per poi passare a Rivalpo, alla Chiesa di San Martino con destinazione Cjarsovalas. Lungo il percorso i partecipanti saranno accompagnati da una guida che fornirà loro spiegazioni e curiosità dei luoghi caratteristici. Le iniziative proseguiranno poi con iniziative teatrali sportive e culturali che verranno man mano presentate.

Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, la prenotazione è consigliata al numero: 351.5291452. Gli eventi potrebbero subire delle variazioni di date e orari. Tutte le informazioni saranno disponibili sulle pagine Facebook del comitato di Rivalpo-Valle chiamata, della “Pro Loco Arta Terme” e sulla neonata pagina Instagram “Amici di Rivalpovalle”.