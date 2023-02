Lavoro in Fvg: nove realtà dell’area collinare-pedemontana offrono 120 posti

UDINE – È stato presentato a Udine il recruiting day previsto per il prossimo 29 marzo che coinvolge 9 importanti aziende del territorio dell’area collinare e pedemontana alla ricerca di 120 persone da inserire nei propri organici. La giornata di reclutamento, organizzata dai Servizi per il lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con il Comune di Buja, si terrà in località Monte di Buja in Strade dal Ciscjelàt 9. Presente, oltre ai rappresentanti delle nove imprese e al sindaco di Buja, l’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, che, in sintesi, ha indicato come il recruiting day offra un contatto sempre più stretto con le aziende e una risposta sempre più puntuale per i lavoratori e rappresenti un momento importante per avere il quadro reale della mobilità del mercato del lavoro.

L’esponente della Giunta, nel sottolineare la qualità dell’occupazione che viene garantita dalle aziende che partecipano alle giornate di reclutamento, ha espresso il ringraziamento dell’Amministrazione regionale per la risposta che arriva dalle imprese e per l’attenzione che i Comuni stanno dando per costruire, sul tema del lavoro, un’azione di sistema.

L’attività dell’Amministrazione regionale non si esaurisce nella ricerca dei profili e nel monitoraggio degli esiti ma si può estendere anche su percorsi di formazione integrativi da attivare nel momento in cui i profili ricercati vengono individuati.

L’iniziativa è nata su input dei Centri per l’impiego e ha visto le aziende rivolgersi in maniera sempre più importante e diretta al servizio pubblico. Come ha ricordato l’assessore, fare sistema con i servizi pubblici, con gli Enti locali e le imprese è un cambio di passo rilevante rispetto al passato in un territorio che ha l’ambizione di essere attrattivo a livello nazionale e che possiede tutti gli elementi, dalle strutture ai soggetti ai percorsi, per riuscirci.

Nel dettaglio, i profili ricercati dalle aziende vanno dall’area tecnica a quella operativa, dall’information technology alla qualità, dalla logistica al commercio.

A ricercare il personale sono: Awm di Magnano in Riviera, attiva nel settore della progettazione e produzione di macchinari altamente tecnologici per la lavorazione dell’acciaio per armature che trovano applicazione in diversi settori; Comefri di Magnano in Riviera e Artegna, specializzata nella progettazione, produzione, manutenzione e distribuzione in tutto il mondo di ventilatori industriali; Fantoni di Osoppo, leader mondiale nella produzione di pannelli in mdf e truciolare, laminati e carte melamminiche, sistemi per l’ufficio e sistemi fonoassorbenti; Friul filiere di Buja, attiva nella produzione di impianti completi di estrusione in tutto il mondo; Hpf di Forgaria nel Friuli produttrice di semilavorati in titanio e altri materiali per il mercato internazionale, leader nel settore ortopedico; La-con del Gruppo Fantoni specializzata nella produzione di laminati e carte melamminiche per il design e l’architettura d’interni; Prodes & Cielo Azzurro di Fagagna, una delle principali realtà friulane nel settore del facility management, occupandosi di pulizie e sanificazione, logistica, movimentazioni di merci, trasporto e distribuzione, gestione di accessi e manutenzione del verde; Innwork di Pasian di Prato, azienda giovane, nata nel 2019 ma in costante crescita attiva nel settore dei servizi occupandosi in particolare di logistica, facchinaggio, magazzinaggio, lavorazione delle carni e

confezionamento e, infine, Andretta group con SuperOne (punti vendita a Gemona, Codroipo, Sacile, Pordenone, Lignano Sabbiadoro) è la catena di supermercati appartenenti al gruppo che opera in diversi settori, dall’ambito del turismo a quello del commercio e più, in generale, dei servizi.

Le persone che vogliono candidarsi devono inviare il proprio curriculum vitae entro martedì 21 marzo attraverso i link “MI CANDIDO” disponibile alla pagina https://bit.ly/RAFVG2023_Recru itingDayCollinare scegliendo l’azienda di interesse, qualora interessino più aziende, la candidatura va ripetuta.