Udine in 15 tappe: sabato il secondo tour di De Toni nei quartieri

UDINE – Ha raccolto idee, spunti, proposte. Spostandosi con un piccolo mezzo elettrico, ma anche e soprattutto a piedi, ha incontrato persone, ascoltato le problematiche che stanno più a cuore ai residenti di alcuni quartieri cittadini. Perché «camminando è più facile ascoltare il prossimo e immaginare una città migliore». Alberto Felice De Toni, insieme a tanti altri cittadini, ma accompagnato anche da diversi candidati che lo sostengono alla carica di sindaco, prosegue sabato prossimo, 25 febbraio, il suo tour per la città.

Dopo il primo dei tre appuntamenti in programma, De Toni attraverserà stavolta la città da Sud a Nord, da Cussignacco fino in viale Tricesimo, passando per via Pradamano, Laipacco e via Cividale.

La prima tappa è alle 8.30 al bar del Bocciodromo di Cussignacco (via Padova) per una prima colazione e una passeggiata fino in piazza Papa Giovanni Paolo XXIII. Da lì ci si sposterà per arrivare (ore 9.45) al bar Franzolini in via delle Fornaci 2 (all’inizio di via Pradamano al termine del cavalcavia Simonetti) per poi proseguire all’osteria Il Caminetto a Laipacco (via Laipacco 159 alle ore 11) e, di seguito, al Parco Bearzanti di via Tolmezzo/via Ramandoloalle 12.15. Il tour si chiuderà alle 13.45 alla pizzeria Ancona Due in viale Tricesimo 101.