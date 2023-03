Inaugurata la settima edizione di Udine Design Week

UDINE – “Pensiamo che il design possa essere un fattore di cambiamento ed educativo di cui può beneficiare l’intera società. Riconoscere e stimolare la creatività dei giovani nei confronti degli oggetti di uso quotidiano, puntare al valore delle cose che ci circondano, raccontare le storie che ci sono dietro un prodotto: chi lo ha pensato, come è stato realizzato, perché lo troviamo dentro quel negozio. In questa direzione vanno i nostri sforzi”. Così Anna Lombardi, presidente del Museo virtuale del Design del Friuli Venezia Giulia (Mu.De. Fri) e ideatrice della rassegna, ha presentato la settima edizione di Udine Design Week 23 nel corso dell’inaugurazione dell’iniziativa avvenuta a palazzo Morpurgo Valvason, a Udine. UDW, promosso dal Mu.De. Fri. in collaborazione con Confindustria Udine, Promoturismo e Fondazione Friuli e con il patrocinio di di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Comune di Udine, Università e Ordine degli Architetti di Udine, coinvolgerà fino al 16 marzo tutta la città di Udine con 6 mostre in gallerie d’arte, 21 nei negozi, 6 scuole medie superiori, l’Università di Udine e un ricco programma di eventi. Il tema di quest’anno è Dimensione Interspazio”. “Dimensione” – ha spiegato ancora Lombardi – per rimanere in ambito design/architettura, dove questa parola desta subito il senso del rapporto tra l’uomo e le cose; “interspazio” per indicare qualcosa che sta “tra”, tra ieri e domani, tra reale e virtuale, tra cielo e terra, tra immaginazione e realtà, ma anche dimensione internazionale per la notorietà degli interlocutori invitati a partecipare a Udine Design Week”. Per l’occasione è stata anche creata l’app di Udine Design Week.

“Udine Design Week, giunta alla sua settima edizione, rappresenta – commenta Maurizio Franz, assessore alle Attività produttive, turismo e grandi eventi del Comune di Udine – un appuntamento imperdibile non solo per gli appassionati del settore ma anche per i tantissimi cittadini e turisti che, incuriositi delle installazioni sparse per le vie della città, ogni anno si fanno trascinare attraverso i percorsi di senso ideati per creare una vera e propria rete culturale all’interno della città. Il mio grazie, a nome di questa Amministrazione, va ad Anna Lombardi per la passione con la quale porta avanti questo progetto il cui merito non riguarda solo il contributo che dà alla nostra cultura ma anche il fatto che rappresenta un momento importante di promozione del nostro territorio”. “Gli Industriali friulani – evidenzia Davide Boeri, di Confindustria Udine – sostengono da diversi anni l’iniziativa in quanto reputano che siaimportante generare nuove collaborazioni con i professionisti del design e allo stesso tempo coinvolgere i giovani affinché possano fare nuove esperienze. Inoltre, Udine Design Week rappresenta l’occasione per le imprese del territorio di assimilare concetti innovativi e sperimentare nuovi metodi di marketing e comunicazione per farsi conoscere e farsi apprezzare dal territorio”. “Trovo molto interessante il tema “Dimensione interspazio” scelto per questa edizione di Udine Design Week – sottolinea Guido Nassimbeni, di Friuli Innovazione -. Il design è per sua natura multidimensionale e questa rassegna, con le sue proposte anche di realtà aumentata e realtà virtuale, dimostra di aver aggiunto e recepito pure la dimensione creata dalle nuove tecnologie”.

Nel dettaglio del programma: