Lazza porta la sua “Cenere” a Villa Manin Estate

CODROIPO – A un mese dalla fine 73esimo Festival di Sanremo, che l’ha visto trionfare al secondo posto con il brano Cenere, l’aura di Lazza sulla musica italiana è sempre più potente. Gli oltre 10 Milioni di streaming macinati su tutte le piattaforme sono segno inequivocabile che il suo brano ha letteralmente conquistato pubblico e critica, posizionandosi al n.1 delle classifiche di Apple Music e Spotify, dove Cenere è l’unico tra i sanremesi ad essere entrato nella Top 50 Global.

Sull’onda di questo straordinario successo e con i palazzetti andati tutti sold out, a grande richiesta, il cantante e pianista milanese annuncia oggi nuove date del suo Lazza Ouvertour Summer 2023: c’è anche Villa Manin tra le arene e i festival estivi più importanti d’Italia. Venerdì 30 giugno nella Piazza Tonda del complesso architettonico situato a Codroipo (UD) l’unica data in Friuli-Venezia Giulia del giovane artista dei record. I biglietti saranno disponibili dalle ore 13:00 di lunedì 13 marzo online su Ticketone.it, e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di sabato 18 marzo.

Se Cenere vola sempre più in alto, la scia luminosa del successo del suo album Sirio non è da meno: dopo aver conquistato per la ventesima settimana dalla release la vetta della classifica degli album più venduti, superando l’incredibile primato di permanenza al n.1 di Vasco Rossi del 2011, il disco dei record da oltre 800 milion di streaming è stato certificato anche quinto Disco di Platino, allungando la grande serie di certificazioni ottenute di Lazza, ad oggi 43 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro.

Questo importante annuncio è il primo grande nome del cartellone degli eventi nella Piazza Tonda di “Villa Manin Estate 2023”, la rassegna organizzata da ERPAC FVG in collaborazione con Fvg Music Live, VignaPR e PromoTurismoFVG. Tutte le info su www.villamanin.it.

LAZZA

Ouver Summer Tour

VENERDÌ 30 GIUGNO 2023 (apertura porte ore 18:00, inizio concerto ore 21:00)

CODROIPO (UD), Villa Manin